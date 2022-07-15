Вручение повесток не означает мгновенного призыва в ВСУ, - разъяснение Минобороны
В 90% и даже больше – это совсем не так
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Вручение повестки гражданину в любом месте, не запрещенном законом, не означает мгновенного призыва в ряды ВСУ. Оно необходимо в первую очередь для того, чтобы гражданин встал на военный учет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на разъяснение начальника Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ.
"Раздача повесток не означает, что этого человека, этого гражданина военнообязанного сразу призывают в ряды ВСУ или другие военные формирования. В 90% и даже больше – это совсем не так. Эта повестка в первую очередь вручается для того, чтобы гражданин явился в территориальный центр комплектования и начальник этого центра смог уточнить его военно-учетные данные, состояние здоровья и, возможно, при необходимости уже призывать к службе в армии, если он отвечает всем критериям", - пояснил Горбач.
Относительно мест, где могут вручаться повестки, отметил начальник управления, это может быть любое место, не запрещенное законом. Это связано с тем, что начальники территориальных центров комплектования выбирают наиболее вероятные места, где в кратчайшие сроки можно выполнить задачу. Нецелесообразно ходить по жилым кварталам, где установлены домофоны, стучать в закрытую дверь, считает Горбач. Поэтому руководители центров выбирают общественные места, где есть большое скопление народа, чтобы вручить повестки наибольшему количеству людей.
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