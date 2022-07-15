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Под вечер россия активизировала обстрелы Украины. Взрывы в Днепре, Краматорске, Кременчуге, Кривом Роге

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Продолжается воздушная тревога

Под вечер россия активизировала обстрелы Украины. Взрывы в Днепре, Краматорске, Кременчуге, Кривом Роге

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Под вечер 15-го июля почти по всей территории Украины звучит воздушная тревога. Россия активизировала обстрелы и, как сообщают официальные источники, попала по нескольким городам.

"В Кременчуге раздались взрывы. Детали позже", - написал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Удар по Краматорску подтвердил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, выставив фото.

Также верифицированный источник Ukraine NOW пишет о "прилетах" в Днепре.

Наконец, как сообщает телеграмм-канал "Суспільне: Дніпро", в Кривом Роге снова были слышны взрывы.

Информация уточняется.

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В статье: война с Россией
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