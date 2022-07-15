Под вечер россия активизировала обстрелы Украины. Взрывы в Днепре, Краматорске, Кременчуге, Кривом Роге
Продолжается воздушная тревога
фото з відкритих джерел
Под вечер 15-го июля почти по всей территории Украины звучит воздушная тревога. Россия активизировала обстрелы и, как сообщают официальные источники, попала по нескольким городам.
"В Кременчуге раздались взрывы. Детали позже", - написал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Удар по Краматорску подтвердил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, выставив фото.
Также верифицированный источник Ukraine NOW пишет о "прилетах" в Днепре.
Наконец, как сообщает телеграмм-канал "Суспільне: Дніпро", в Кривом Роге снова были слышны взрывы.
Информация уточняется.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Каналы Футбол 1/2/3 будут вынуждены приостановить деятельность. Консультации по правам на трансляции продолжаются
- Венгрия фактически признала, что готова ввести войска в Закарпатскую область
- Соперник Динамо в ЛЧ сделал предложение по форварду Шахтеру - СМИ
- Генштаб ВСУ подтвердил, что в ходе битвы за Змеиный был поражен новейший российский фрегат
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти