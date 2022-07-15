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Газпром за полгода сократил добычу газа на 10%, экспорт в страны вне СНГ упал на 33,1%

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Официальные данные российского гиганта

Газпром за полгода сократил добычу газа на 10%, экспорт в страны вне СНГ упал на 33,1%

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Газовая добыча российским "Газпромом" с начала года и до 15 июля сократилась на 10,4%, а экспорт в страны вне СНГ упал на 33,1%.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, "Газпром" за этот период добыл 249,7 млрд. кубометров газа, или на 29,1 млрд. кубометров меньше, чем в прошлом году (-10,4%).

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С началом полномасштабной войны РФ против Украины, страны ЕС срочно начали диверсифицировать источники поставок газа и сокращать импорт из России. "Газпром", однако, в одностороннем порядке также перекрыл поставки в ряд стран блока, а экспорт в некоторые, например - Италии или Германии, существенно сократился.

Экспорт газа в страны "дальнего зарубежья" составил 71,9 млрд кубометров - на 33,1%, или 35,6 млрд кубов меньше, чем в прошлом. Этим термином РФ традиционно называет страны вне Содружества независимых государств (СНГ), то есть – страны Европы или США.

В "Газпроме" также говорят, что нарастили экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

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В статье: война с Россией
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