Reuters: Украина хочет быстрее заключить сделку по "зерновому коридору"
Украинская сторона заинтересована в разблокировке портов
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Представители украинских властей рассчитывают как можно быстрее договориться о запуске "зернового коридора" в Черном море.
Об этом сообщает Reuters.
По следам переговоров в Стамбуле издание пишет, что Россия и Украина сообщили о прогрессе на пути к соглашению о снятии блокады черноморских портов. Турецкая сторона заявила, что сделка может быть подписана на следующей неделе.
"Мы очень надеемся на это. Мы спешим так быстро, как только можем", - ответил украинский источник на условиях анонимности на вопрос, на сколько реалистичны такие сроки.
Предполагается, что сделка будет включать инспекцию судов, чтобы убедиться, что Украина использует корабли не для ввоза оружия, а также гарантии от западных стран, что российский экспорт продовольствия не попадет под санкции.
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