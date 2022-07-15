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Reuters: Украина хочет быстрее заключить сделку по "зерновому коридору"

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Украинская сторона заинтересована в разблокировке портов

Reuters: Украина хочет быстрее заключить сделку по "зерновому коридору"

фото из свободных источников

Новина українською

Представители украинских властей рассчитывают как можно быстрее договориться о запуске "зернового коридора" в Черном море.

Об этом сообщает Reuters.

По следам переговоров в Стамбуле издание пишет, что Россия и Украина сообщили о прогрессе на пути к соглашению о снятии блокады черноморских портов. Турецкая сторона заявила, что сделка может быть подписана на следующей неделе.

"Мы очень надеемся на это. Мы спешим так быстро, как только можем", - ответил украинский источник на условиях анонимности на вопрос, на сколько реалистичны такие сроки.

Читайте такжеСМИ: В Стамбуле предварительно договорились о деблокаде трех украинских портов

Предполагается, что сделка будет включать инспекцию судов, чтобы убедиться, что Украина использует корабли не для ввоза оружия, а также гарантии от западных стран, что российский экспорт продовольствия не попадет под санкции.

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