ОБСЕ подтверждает, что российские оккупанты насиловали и убивали детей

Во втором отчете "Московского механизма" ОБСЕ, в рамках которого была создана экспертная миссия для изучения последствий вторжения России в Украину, подтверждены неоднократные случаи сексуального насилия, совершенного российскими военными, а также массовые убийства гражданского населения, в том числе детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

По его словам, второй отчет ОБСЕ, охватывающий период 1 апреля по 25 июня, "было мучительно читать". Он привел отрывки из отчета, которые подтверждают, что российские военные прибегали к сексуальному насилию в городах Украины.

"Масштабы зверств России огромны. Например, миссия сослалась на "множество" сообщений об изнасиловании и сексуальном насилии в отношении женщин и девочек со стороны российских Вооруженных сил. В докладе упоминается дело 23-летней Карины Ершовой в Буче, которая была похищена, изнасилована, подвергнута пыткам и, наконец, застрелена российскими войсками. В отчете также упоминается сообщение уполномоченного по правам человека Денисовой о том, что 25 девочек в возрасте от 14 до 24 лет содержались в подвале в Буче и подверглись групповому изнасилованию российскими войсками, в результате чего девять из них забеременели. В отчете также говорится, что годовалый мальчик подвергся сексуальному насилию, а 78-летняя женщина была изнасилована российскими военнослужащими", - говорит Карпентер.

Миссия посетила Бучу и Ирпень в Киевской области. Участники миссии утверждают, что события в этих городах являются "показательными примерами нарушений международного гуманитарного права" и "представляют собой военные преступления". Также в докладе подтверждают, что российские войска совершали преступления против человечности, говорит Карпентер.

Посол США при ОБСЕ подчеркнул, что "апологеты режима, творящего эти ужасы", хотят, чтобы весь мир поверил, что Украина совершает эти преступления.

"Но на нашей стороне факты, и не просто факты, а доказательства", - добавил он.

Карпентер подчеркнул, что эксперты, ссылаясь на фото и видеодоказательства, утверждают, что "российские силы осуществляли целенаправленные, организованные убийства мирных жителей в Буче", жертв "часто находили застреленными со связанными за спиной руками".

На заседании Постоянного совета в Вене он процитировал отрывок из доклада об импровизированных камерах пыток, созданных россиянами в этом населенном пункте, где людей пытали и убивали: "В летнем лагере в Буче обнаружен ряд камер пыток, разделенных бетонными стенами. Была комната, которая, по-видимому, использовалась для казней, с пулевыми отверстиями в стенах. В следующей комнате было два стула, пустой кувшин и деревянная доска. Россияне принесли две металлические пружины и прислонили их к стене в другой. Картины навели украинских следователей на мысль, что заключенных здесь пытали: привязывали к пружинкам и допрашивали; привязывали к доске и топили. В этой камере были обнаружены пятеро мертвых мужчин, одетых в штатское. Они были покрыты ожогами, синяками и рваными ранами. Также в селе Забучье Бучинского района в подвале обнаружено 18 изувеченных тел убитых мужчин, женщин и детей, у некоторых отрезаны уши".