The Wall Street Journal: ​Китай продает России товары, необходимые для продолжения войны против Украины

Китайский экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов и сырья, в том числе имеющего военное применение, вырос после вторжения Москвы в Украину, усложняя санкционные усилия США и их союзников.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным китайской таможни, за первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из Китая в Россию выросли более чем вдвое до примерно 50 миллионов долларов США по сравнению с предыдущим годом, тогда как экспорт других компонентов, таких как печатных плат, вырос в процентах двузначных цифр.

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Объемы экспорта оксида алюминия, используемого для изготовления металлического алюминия, важного материала в производстве оружия и аэрокосмической промышленности, в 400 раз превысили показатели в прошлом году.

Отмечается, что в прошлом месяце Министерство торговли добавило пять китайских производителей электроники в торговый черный список за помощь оборонной промышленности России как до вторжения, так и после его начала.