Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: известны первые подробности

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру . Место удара не раскрывается, но в городе слышали несколько мощных взрывов.

Как сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, в городе из-за ракетного удара могут наблюдаться перебои с водой.

"Не нужно заполнять ванны водой. Мы уже работаем", - заявил он.

Местные паблики сообщают, что на месте ракетного удара возник пожар, в том числе горят автомобили. Однако пока официальных сообщений по этому поводу не было.

Мэр города Борис Филатов также отреагировал на удар. По его словам, проблемы с водоснабжением могут быть в районах Рабочей и ЮМЗ.

"Энергетики, газовики и водоканал работают", - рассказал руководитель города.