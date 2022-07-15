Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: известны первые подробности
В некоторых районах города могут быть проблемы с водоснабжением
Фото: Беларускі Гаюн
Российские оккупанты
Как сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, в городе из-за ракетного удара могут наблюдаться перебои с водой.
"Не нужно заполнять ванны водой. Мы уже работаем", - заявил он.
Местные паблики сообщают, что на месте ракетного удара возник пожар, в том числе горят автомобили. Однако пока официальных сообщений по этому поводу не было.
Мэр города Борис Филатов также отреагировал на удар. По его словам, проблемы с водоснабжением могут быть в районах Рабочей и ЮМЗ.
"Энергетики, газовики и водоканал работают", - рассказал руководитель города.
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