Зеленский: Нет таких слов, чтобы охарактеризовать, до какого состояния деградировало русское государство

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении призвал всех граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги:

"Сейчас, когда я записываю это обращение, почти по всей территории нашего государства – воздушная тревога. Есть предварительная информация по попаданиям – Днепр, Кременчуг, Киевщина. Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста – давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный ущерб украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать. Поэтому я прошу вас: пожалуйста, не игнорируйте сейчас сигналы воздушной тревоги. Соответствующие правила поведения нужно соблюдать всегда, и особенно на объектах, имеющих общественное значение. Конечно, мы придем к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще предстоит бороться", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что рационально объяснить все зло, которое творит россия, просто невозможно. Удары по Виннице, Николаеву, Днепру… Но все эти преступления фиксируются и все виновные будут наказаны:

"Уже началась установка всех виновных и причастных к удару по Виннице. Всего за медицинской помощью обратились почти 200 человек. Четыре человека в критическом состоянии. В списке пропавших без вести до сих пор четверо граждан. На месте делается все, чтобы выяснить их судьбу. Список погибших, по состоянию на это время, не изменился – 23 человека. Относительно удара русской армии по Николаеву сегодня утром. Разрушены корпуса двух институтов – педагогического и кораблестроительного. Нет таких слов в нормальном человеческом языке, которые могут охарактеризовать, до какого состояния деградировало русское государство".

Президент говорит, что не стоит переживать из-за разрушенного имущества – все отстроим и восстановим. Каждую школу, детсад, институт и университет. Главное сейчас – остановить агрессора, и в этом нам помогают западные партнеры.

"Сегодня ЕС объявил первые детали готовящегося против россии нового – седьмого – санкционного пакета, и задача украинских дипломатов – сделать все для усиления этого пакета. США готовят оборонный бюджет на новый финансовый год – с дополнительной помощью для Украины. В частности, речь идет и о расширении возможностей нашей военной авиации. Только за последние две недели в украинский бюджет было перечислено три миллиарда долларов от Соединенных Штатов – и это позволяет нам обеспечивать текущие социальные нужды украинцев", – сказал Владимир Зеленский.

Смотрите полное видеообращение главы государства.