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Динамо проигрывает бельгийцам, Зинченко дает добро Арсеналу. Главные новости за 15 июля

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Первый новичок Йовичевича, судьба еврокубковых матчей "Шахтера" и новый клуб Эриксена - сводка главных новостей за пятницу

Динамо проигрывает бельгийцам, Зинченко дает добро Арсеналу. Главные новости за 15 июля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 15-е июля.

Киевское "Динамо" проиграло в последнем контрольном матче

Коллектив Мирчи Луческу продолжает подготовку к матчам квалификации в ЛЧ. В пятницу "бело-синие" встретились с "Антверпеном". Общий счет встречи - 2:1 в пользу бельгийцев. Киевский клуб пропустил уже на седьмой минуте, однако ближе к перерыву сравнял усилиями Цыганкова. Уже во втором тайме бельгийцы снова вышли вперед и своего не упустили. Матч против "Антверпена" - последний в текущем подготовительном цикле. Впереди - официальные игры против "Фенербахче".

Александр Зинченко согласился перейти в "Арсенал"

Все ближе вероятность того, что в истории "Арсенала" появится второй украинец. Еще несколько дней назад была информация, что "канониры" заинтересованы в переходе Александра Зинченко. В пятницу вечером журналист Николо Скира заявил, что украинец дал добро на переход и готов подписать пятилетний контракт. Теперь судьба трансфера зависит от переговоров между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Последние, к слову, если верить СМИ, согласны отпустить Зинченко.

Донецкий "Шахтер" будет проводить матчи ЛЧ в Польше

Из-за военной ситуации в Украине, возможности проводить на родине матчи еврокубков у клубов УПЛ не было. Пришлось искать другие варианты. И, как и "Динамо" с "Зарей", в пятницу донецкий "Шахтер" подтвердил, что свои матчи Лиги Чемпионов будет проводить в Польше. А точнее, в Варшаве. Напомним, что "горняки" напрямую попали в групповой этап главного еврокубка, а потому болельщики в Польше смогут увидеть как минимум три игры в исполнении украинского коллектива.

"Шахтер" подписал первого летнего новичка

И еще одна новость, связанная с "горняками". Коллектив Игоря Йовичевича согласовал первый летний трансфер. Состав донецкого клуба усилил не чужой для них Андрей Тотовицкий. Портал Transfermarkt дает информацию, что этот переход обошелся "Шахтеру" в 700 тысяч евро. При этом стороны не публикуют финансовую сторону сделки. Сам Андрей подписал трехлетний контракт. Тотовицкий находился в системе "Шахтера" с 2012-го по 2016-й года, однако за четыре года выходил на поле всего девять раз. Помимо этого он защищал цвета "Зари", "Десны", "Мариуполя" и бельгийского "Кортрейка". За "Колос" не сумел дебютировать из-за войны.

Кристиан Эриксен стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Английский "МЮ" совершил второй летний трансфер. На этот раз Эрик тен Хаг получил мощного исполнителя в центр поля, в виде опытного Кристиана Эриксена. Контракт с датчанином был подписан на три года. Достался "дьяволам" он бесплатно, так как летом в качестве свободного агента покинул "Брентфорд". Наибольшей славы Кристиан добился играя за "Аякс" и "Тоттенхэм", также он является важным элементом в системе сборной Дании. Напомним, что на недавнем Евро-2020 Эриксен прямо во время матча пережил остановку сердца, из-за которой не выходил на поле с июня по февраль.

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