По Одессе нанесен ракетный удар

Российские террористы ночью нанесли ракетный удар по Одессе.

Как сообщают в оперативном командовании "Юг", враг использовал самолеты стратегической авиации Ту-95 из направления Ставрополья. В результате попадания ракеты, предварительно Х-101, в склад производственно-торговой компании вспыхнул пожар ориентировочной площади 1000 м2.

На месте уже работают спасатели. Пока информации о раненых нет.