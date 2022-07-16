По Одессе нанесен ракетный удар
На данный момент информации о пострадавших нет
Фото: Суспільне Одеса / Автор невідомий
Российские террористы ночью нанесли ракетный удар по Одессе.
Как сообщают в оперативном командовании "Юг", враг использовал самолеты стратегической авиации Ту-95 из направления Ставрополья. В результате попадания ракеты, предварительно Х-101, в склад производственно-торговой компании вспыхнул пожар ориентировочной площади 1000 м2.
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На месте уже работают спасатели. Пока информации о раненых нет.
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