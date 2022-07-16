Чехия продолжит ремонтировать вертолеты Ми, несмотря на "палки в колеса" от россии

Отзыв российской лицензии на ремонт вертолетов ее производства у компании LOM Praha не помешает деятельности чешского предприятия. Об этом заявил представитель госпредприятия LOM Praha Павел Ланг.

Как известно, россия приостанавливает предоставление услуг по проектно-техническому сопровождению капитального ремонта вертолетов Ми, а также по предоставлению эксплуатационной и ремонтной документации, поставке запчастей и комплектующих. Однако, решение Москвы принципиально не влияет на работу компании.