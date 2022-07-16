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Чехия продолжит ремонтировать вертолеты Ми, несмотря на "палки в колеса" от россии

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Наши партнеры были готовы к такому шагу страны-террориста

Чехия продолжит ремонтировать вертолеты Ми, несмотря на "палки в колеса" от россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Отзыв российской лицензии на ремонт вертолетов ее производства у компании LOM Praha не помешает деятельности чешского предприятия. Об этом заявил представитель госпредприятия LOM Praha Павел Ланг.

Как известно, россия приостанавливает предоставление услуг по проектно-техническому сопровождению капитального ремонта вертолетов Ми, а также по предоставлению эксплуатационной и ремонтной документации, поставке запчастей и комплектующих. Однако, решение Москвы принципиально не влияет на работу компании.

"Соответствующий шаг российской федерации принципиально не влияет на деятельность LOM Praha. Госпредприятие уже приняло комплекс мер на национальном уровне, который обеспечит непрерывное продолжение его деятельности.

Это значит, что мы не только можем выполнять все ремонтные работы, но и имеем достаточный запас запчастей", – сказал представитель госпредприятия Павел Ланг.

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В статье: Чехия война с Россией
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Источник:
IRozhlas

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