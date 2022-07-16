Враг нанес удары неподалеку от Нью-Йорка - Генштаб сообщил о ситуации на фронте по направлениям

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал о ситуации на фронте.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений вооруженных сил республики беларусь в приграничных с Украиной районах не отмечено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов позиции наших войск вблизи Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар неподалеку от Мосьпаново. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Питомник, Новопокровка, Протоповка, Русские Тишки, Дуванка и Коробочкино.

На Славянском направлении нанес авиаудар вблизи Богородичного.

Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Дибровно, Чеполь, Константиновка, Новониколаевка, Мазановка, Богородичное, Никольское и Гусаровка.

На Донецком направлении враг обстрелял районы Закитного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка. Штурмовые действия оккупантов в направлении Спирного - Ивано-Дарьевки наши защитники успешно отбили.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары недалеко от Берестового и Нью-Йорка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Звановка, Семигорье.

Вражеские попытки штурма в направлениях Доломитное – Новолуганское и Доломитное – Семигорье под точным огнем украинских воинов захлебнулись. Такая же участь постигла оккупантов в направлении Роты – Вершина. Противник отошел. После перегруппировки возобновил наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей враг нанес авиаудары вблизи Авдеевки. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Павловка, Золотая Нива, Времовка, Новополь, Железнодорожное, Новояковловка и Малиновка.

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На Южнобужском направлении противник вел воздушную разведку БПЛА. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Мураховка, Квитневое, Оленевка, Степная Долина, Александровка и Таврическое.

В целях вывоза захваченного имущества морским путем российские оккупанты пытаются возобновить деятельность морских портов на побережье Азовского моря.