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Гайдай: ВСУ остановили попытку россиян завладеть трассой Лисичанск-Бахмут

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Гайдай: ВСУ остановили попытку россиян завладеть трассой Лисичанск-Бахмут

Телеграм Сергія Гайдая

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о последних на данный момент новостях с фронта:

“Украинские военные остановили попытку врага завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом

Россияне ставят целью захватить стратегически важную для них дорогу уже более двух месяцев, но контроль над несколькими километрами этой дороги им установить до сих пор не по силам.

Украинские защитники плотным огнем остановили эти попытки врага, вынужденного подвинуться назад”, - написал Гайдай в своем Telegram.

Также глава ОВА добавил, что продолжают обстрелы ближних у линии фронта населенных пунктов:

“Оккупационные войска продолжают наносить артиллерийские удары с последующими попытками штурма, наносят ракетные и авиаудары. Они обещали "асвабаждение", а сами убивают на Луганщине жизнь. Уродуют дома и инфраструктуру, убивают людей. А уцелевшим, но потерявшим все, ничего не другого остается, как начать все с нуля. Только уже далеко от родительского дома. В течение 15 июля по населенным пунктам и вокруг них врагом были нанесены четыре ракетных удара, совершены три артиллерийские атаки и еще пять – длительных минометных обстрелов.

В частности, авиаудары нанесены по Верхнекаменскому и Белогоровке. Вблизи последней зафиксирован ракетно-авиационный удар.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского”, - написал Гайдай в своем Telegram.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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