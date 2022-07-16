Живая сила, артсистемы, бронированные машины. Генштаб обновил потери россиян с начала войны
Актуальная информация на утро 16 июля
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по ориентировочным потерям русских с начала полномасштабной войны против Украины.
Читайте такжеВраг нанес удары неподалеку от Нью-Йорка - Генштаб сообщил о ситуации на фронте по направлениям
- личного состава – около 38140 (+140) человек ликвидировано.
- танков ‒ 1677 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 3874 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 846 (+4) ед.
- РСЗО – 247 (+0) ед.
- средства ПВО – 109 (+0) ед.
- самолетов – 220 (+0) ед.
- вертолетов – 188 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 687 (+6).
- крылатые ракеты – 162 (+7).
- корабли/катера - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2735 (+4) ед.
- специальная техника – 68 (+1).
Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском направлении, информируют в Генштабе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ребров: Упреки в адрес Ярмоленко считаю неуместными
- Динамо проигрывает бельгийцам, Зинченко дает добро Арсеналу. Главные новости за 15 июля
- Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: известны первые подробности
- Генерал Марченко: Уничтожить Крымский мост - это тактическая необходимость
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти