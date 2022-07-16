  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Живая сила, артсистемы, бронированные машины. Генштаб обновил потери россиян с начала войны
В тренде

Живая сила, артсистемы, бронированные машины. Генштаб обновил потери россиян с начала войны

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Актуальная информация на утро 16 июля

Живая сила, артсистемы, бронированные машины. Генштаб обновил потери россиян с начала войны

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по ориентировочным потерям русских с начала полномасштабной войны против Украины.

Читайте такжеВраг нанес удары неподалеку от Нью-Йорка - Генштаб сообщил о ситуации на фронте по направлениям
  • личного состава – около 38140 (+140) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 1677 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 3874 (+8) ед.
  • артиллерийских систем – 846 (+4) ед.
  • РСЗО – 247 (+0) ед.
  • средства ПВО – 109 (+0) ед.
  • самолетов – 220 (+0) ед.
  • вертолетов – 188 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 687 (+6).
  • крылатые ракеты – 162 (+7).
  • корабли/катера - 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2735 (+4) ед.
  • специальная техника – 68 (+1).

Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском направлении, информируют в Генштабе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде