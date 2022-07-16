Россияне из Градов обстреляли Никополь. Из-под завалов достали погибших
Прилетело более полусотни снарядов
Телеграм Валентина Резніченка
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил об обстреле Никополя. Утром россияне накрыли город из установки "Град", выпустив 53 снаряда.
Были повреждены школа, ПТУ и 12 пятиэтажек. Также известно о двух погибших:
“Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеских обстрелов.
Одна из раненых женщин сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают как среднее”, - говорится в заявлении Резниченко.
Также известно об обстрелах и в Криворожском районе:
“Под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар на частном подворье. К счастью, без пострадавших”, - добавил Резниченко.
Отметим, что Никополь расположен сразу же на другом берегу у оккупированной Каменки-Днепровской. От российских войск Никополь отделяет только река Днепр.
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