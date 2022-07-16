Россияне из Градов обстреляли Никополь. Из-под завалов достали погибших

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил об обстреле Никополя. Утром россияне накрыли город из установки "Град", выпустив 53 снаряда.

Были повреждены школа, ПТУ и 12 пятиэтажек. Также известно о двух погибших:

“Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеских обстрелов. Одна из раненых женщин сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают как среднее”, - говорится в заявлении Резниченко.

Также известно об обстрелах и в Криворожском районе:

“Под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар на частном подворье. К счастью, без пострадавших”, - добавил Резниченко.

Отметим, что Никополь расположен сразу же на другом берегу у оккупированной Каменки-Днепровской. От российских войск Никополь отделяет только река Днепр.