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Россияне из Градов обстреляли Никополь. Из-под завалов достали погибших

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Прилетело более полусотни снарядов

Россияне из Градов обстреляли Никополь. Из-под завалов достали погибших

Телеграм Валентина Резніченка

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Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил об обстреле Никополя. Утром россияне накрыли город из установки "Град", выпустив 53 снаряда.

Были повреждены школа, ПТУ и 12 пятиэтажек. Также известно о двух погибших:

“Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеских обстрелов.

Одна из раненых женщин сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают как среднее”, - говорится в заявлении Резниченко.

Россияне из Градов обстреляли Никополь. Из-под завалов достали погибших - изображение 1

Также известно об обстрелах и в Криворожском районе:

“Под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар на частном подворье. К счастью, без пострадавших”, - добавил Резниченко.

Отметим, что Никополь расположен сразу же на другом берегу у оккупированной Каменки-Днепровской. От российских войск Никополь отделяет только река Днепр.

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В статье: война с Россией
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