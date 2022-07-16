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В результате российского обстрела в Краматорске повреждено 9 гражданских объектов

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россияне ударили ракетой Торнадо-С с осколочно-фугасным зарядом

В результате российского обстрела в Краматорске повреждено 9 гражданских объектов

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Российские оккупанты продолжат нанести ракетные удары по гражданским районам Украины.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что вчера в Краматорске россияне применили против гражданских ракету Торнадо-С с осколочно-фугасным зарядом.

В результате обстрела были повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры.

"Удары по городам в относительном тылу — сознательный выбор россиян, стремящихся посеять панику. Краматорск — особенно лакомая мишень, ведь это временный административный центр области. Все, кто до сих пор остается в городе и в области в целом, подвергают себя смертельной опасности", – сообщил Кириленко.

Также руководитель Донецкой ОВА призывает людей эвакуироваться из данных районов в безопасные места.

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В статье: война с Россией
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