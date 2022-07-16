В результате российского обстрела в Краматорске повреждено 9 гражданских объектов
россияне ударили ракетой Торнадо-С с осколочно-фугасным зарядом
Российские оккупанты продолжат нанести ракетные удары по гражданским районам Украины.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что вчера в Краматорске россияне применили против гражданских ракету Торнадо-С с осколочно-фугасным зарядом.
В результате обстрела были повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры.
"Удары по городам в относительном тылу — сознательный выбор россиян, стремящихся посеять панику. Краматорск — особенно лакомая мишень, ведь это временный административный центр области. Все, кто до сих пор остается в городе и в области в целом, подвергают себя смертельной опасности", – сообщил Кириленко.
Также руководитель Донецкой ОВА призывает людей эвакуироваться из данных районов в безопасные места.
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