Спецслужбы россии получили задачу отслеживать маршруты поставок оружия Украине

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что российские спецслужбы активизировали работу в Восточной Европе.

Службы россиян получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.

Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза закрытыми каналами связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан причастных к транспортировке оружия.

В приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать представителей местных общин и пророссийских активистов.

Зато получив от россиян предложения о сотрудничестве, Европейцы тут же обращаются в полицию и органы безопасности.