Спецслужбы россии получили задачу отслеживать маршруты поставок оружия Украине
Информирует украинская разведка
Главное управление разведки МО Украины сообщает, что российские спецслужбы активизировали работу в Восточной Европе.
Службы россиян получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.
Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза закрытыми каналами связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан причастных к транспортировке оружия.
В приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать представителей местных общин и пророссийских активистов.
Зато получив от россиян предложения о сотрудничестве, Европейцы тут же обращаются в полицию и органы безопасности.
Популярное сейчас
- Шахтер, Металлист 1925 и Львов еще не играли. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Живая сила, артсистемы, бронированные машины. Генштаб обновил потери россиян с начала войны
- Ребров: Упреки в адрес Ярмоленко считаю неуместными
- Генштаб ВСУ подтвердил, что в ходе битвы за Змеиный был поражен новейший российский фрегат
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова
Новости по теме
- 00:15 Украинские The Wall Street Journal: Китай продает России товары, необходимые для продолжения войны против Украины
- 23:58 Украинские Жители Херсонской области пешком бегут из оккупации проселочными дорогами — ВИДЕО
- 23:40 Украинские Reuters: Украина хочет быстрее заключить сделку по "зерновому коридору"