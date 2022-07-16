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Спецслужбы россии получили задачу отслеживать маршруты поставок оружия Украине

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Информирует украинская разведка

Спецслужбы россии получили задачу отслеживать маршруты поставок оружия Украине

Новина українською

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что российские спецслужбы активизировали работу в Восточной Европе.

Службы россиян получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.

Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза закрытыми каналами связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан причастных к транспортировке оружия.

В приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать представителей местных общин и пророссийских активистов.

Зато получив от россиян предложения о сотрудничестве, Европейцы тут же обращаются в полицию и органы безопасности.

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В статье: война с Россией
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