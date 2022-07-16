Мэр Ивано-Франковска: Есть информация об угрозе ракетных обстрелов по Украине

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прокомментировал массовую воздушную тревогу по всей территории Украины.

"Есть информация об угрозе ракетных обстрелов по Украине! И потому в очередной раз Франковцев прошу реагировать на тревогу. Позаботьтесь о себе и близких", - сообщил Марцинков.

В СМИ есть информация, что над Днепром украинское ПВО сбило российскую ракету, а в Черкасской области раздались взрывы.