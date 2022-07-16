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Мэр Ивано-Франковска: Есть информация об угрозе ракетных обстрелов по Украине

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Тревога на всей территории Украины

Мэр Ивано-Франковска: Есть информация об угрозе ракетных обстрелов по Украине

Фото: Беларускі Гаюн

Новина українською

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прокомментировал массовую воздушную тревогу по всей территории Украины.

"Есть информация об угрозе ракетных обстрелов по Украине! И потому в очередной раз Франковцев прошу реагировать на тревогу. Позаботьтесь о себе и близких", - сообщил Марцинков.

В СМИ есть информация, что над Днепром украинское ПВО сбило российскую ракету, а в Черкасской области раздались взрывы.

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В статье: война с Россией
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