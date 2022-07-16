Часть ракет над Днепропетровской областью сбило ПВО
россияне продолжаю наносить удары по гражданским объектам
Фото: Беларускі Гаюн
Российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по мирным регионам Украины. Была информация, что ракеты были выпущены с Каспийского моря.
Глава Никопольской РВА Евген Евтушенко сообщил, что часть ракет которые летели над Днепропетровской областью сбило украинское ПВО.
Детали обстрелов пока неизвестны. Не пренебрегайте воздушной тревогой!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Євген Євтушенко. Нікопольська РВА
Популярное сейчас
- Кулибали присоединился к Стерлингу в Челси, МЮ подписал Эриксена. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Лучший бомбардир в истории УПЛ стал главным тренером узбекского Пахтакора
- Враг нанес удары неподалеку от Нью-Йорка - Генштаб сообщил о ситуации на фронте по направлениям
- Генерал Марченко: Уничтожить Крымский мост - это тактическая необходимость
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
Новости по теме
- 00:15 Украинские The Wall Street Journal: Китай продает России товары, необходимые для продолжения войны против Украины
- 23:58 Украинские Жители Херсонской области пешком бегут из оккупации проселочными дорогами — ВИДЕО
- 23:40 Украинские Reuters: Украина хочет быстрее заключить сделку по "зерновому коридору"
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти