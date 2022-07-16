Часть ракет над Днепропетровской областью сбило ПВО

Российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по мирным регионам Украины. Была информация, что ракеты были выпущены с Каспийского моря.

Глава Никопольской РВА Евген Евтушенко сообщил, что часть ракет которые летели над Днепропетровской областью сбило украинское ПВО.

Детали обстрелов пока неизвестны. Не пренебрегайте воздушной тревогой!