  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Часть ракет над Днепропетровской областью сбило ПВО
В тренде

Часть ракет над Днепропетровской областью сбило ПВО

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

россияне продолжаю наносить удары по гражданским объектам

Часть ракет над Днепропетровской областью сбило ПВО

Фото: Беларускі Гаюн

Новина українською

Российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по мирным регионам Украины. Была информация, что ракеты были выпущены с Каспийского моря.

Глава Никопольской РВА Евген Евтушенко сообщил, что часть ракет которые летели над Днепропетровской областью сбило украинское ПВО.

Детали обстрелов пока неизвестны. Не пренебрегайте воздушной тревогой!

Читайте такжеВ результате российского обстрела в Краматорске повреждено 9 гражданских объектов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде