Генштаб ВСУ: Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил ситуацию на фронтах по состоянию на 18.00 сто сорок третьих суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Враг продолжает наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны противник обстрелял позиции наших войск недалеко от Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку подразделений с целью дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Барвенково и Славянск.

Агресор совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Прудянка, Дементиевка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное, Коробочкино, Долина, Ивановка, Барвенково, и Константиновка. Нанес авиаудары вблизи Мосьпанового и Богородичного.

На Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут. Продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения.

Зафиксированы обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменное, Александровка, Никифоровка, Донецкое, Спорное, Майское, Покровское, Соледар, Нью-Йорк, Кодема и другие. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Берестового и Соледара.

Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григоровка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Успеха нет – украинские воины заставили противника отойти.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Владимировка, Каменское, Угледар, Невельское, Времевка, Белогорье, Белогорье, Щербаки, Тоненькое, Пречистовка, Новополье, Новоселке и других. Авиаудар зафиксирован вблизи Авдеевки.

На Южнобужском направлении враг продолжает производить обстрелы с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по линии столкновения. Наносил авиационных ударов в районе Потемкиного. Сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям и устойчиво держат оборону.