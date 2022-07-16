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россияне выпустили шесть ракет по Украине из Каспийского моря

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Четыре ракеты сбило наше ПВО

россияне выпустили шесть ракет по Украине из Каспийского моря

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Новина українською

Сегодня россияне в очередной раз нанесли ракетные удары по мирным регионам Украины. Командование Воздушных Сил ВСУ доложило ситуацию.

Около 15.20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря.

Враг выпустил шесть ракет типа Х-101 (Х-555).

Около 16:30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Воздушное командование "Восток" на Запорожье и Днепропетровщине.

Остальные – попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Данные об ущербе и потерпевших уточняются.

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В статье: война с Россией
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Lazio1900
16.07.2022 в 19:20
Мрази
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