россияне выпустили шесть ракет по Украине из Каспийского моря

Сегодня россияне в очередной раз нанесли ракетные удары по мирным регионам Украины. Командование Воздушных Сил ВСУ доложило ситуацию.

Около 15.20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря.

Враг выпустил шесть ракет типа Х-101 (Х-555).

Около 16:30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Воздушное командование "Восток" на Запорожье и Днепропетровщине.

Остальные – попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Данные об ущербе и потерпевших уточняются.