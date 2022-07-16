россияне выпустили шесть ракет по Украине из Каспийского моря
Четыре ракеты сбило наше ПВО
Командування Повітряних Сил ЗСУ
Сегодня россияне в очередной раз нанесли ракетные удары по мирным регионам Украины. Командование Воздушных Сил ВСУ доложило ситуацию.
Около 15.20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря.
Враг выпустил шесть ракет типа Х-101 (Х-555).
Около 16:30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Воздушное командование "Восток" на Запорожье и Днепропетровщине.
Остальные – попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Данные об ущербе и потерпевших уточняются.
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