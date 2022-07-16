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российские оккупанты нанесли удар по сельхозпредприятию в Черкасской области

Общие новости
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Предварительно без жертв

российские оккупанты нанесли удар по сельхозпредприятию в Черкасской области

Новина українською

Сегодня россияне выпустили шесть ракет по Украине из Каспийского моря. Четыре из них сбило украинское ПВО.

Остальные ракеты попали в одно из сел Чигиринской тергромады. Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец раскрыл детали обстрела мирного района врагом.

"Российские оккупанты попали в сельхозпредприятие. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв. Уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота", - доложил Табурец.

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В статье: война с Россией
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