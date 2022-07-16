российские оккупанты нанесли удар по сельхозпредприятию в Черкасской области

Сегодня россияне выпустили шесть ракет по Украине из Каспийского моря. Четыре из них сбило украинское ПВО.

Остальные ракеты попали в одно из сел Чигиринской тергромады. Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец раскрыл детали обстрела мирного района врагом.