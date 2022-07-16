российские оккупанты нанесли удар по сельхозпредприятию в Черкасской области
Предварительно без жертв
Сегодня
Остальные ракеты попали в одно из сел Чигиринской тергромады. Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец раскрыл детали обстрела мирного района врагом.
"Российские оккупанты попали в сельхозпредприятие. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв. Уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота", - доложил Табурец.
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Источник:Ігор Табурець/ Черкаська ОДА (ОВА)
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