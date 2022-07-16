Суд над россиянами по геноциду украинцев может начаться в Гааге уже осенью
Доказательная база уже есть
Getty Images / Global Images Ukraine
Международный суд ООН в Гааге осенью может приступить к рассмотрению по сути дела об обвинении россии в геноциде украинцев.
Об этом сообщил агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич. По его словам, Украина может привлечь к ответственности не только россию как государство, но и конкретных лиц, виновных в геноциде.
Напомним, что россия 24-го февраля 2022-го года начала полномасштабное вторжение в Украину, убивая гражданских и разрушая невоенные объекты.
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Источник:Ukraine NOW
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