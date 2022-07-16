ГУР МО: Крым стал хабом для перемещения всей техники и вооружения рф

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что военные объекты в оккупированном Крыму должны быть одной из целей для американских реактивных систем залпового огня в руках ВСУ.

По словам работника ГУР МО, на сегодняшний день оккупированный Крым стал хабом для логистики всей техники и оружия россиян.

"В настоящее время Крымский полуостров стал хабом для перемещения всей техники и вооружения, которое идет из рф в южные районы нашего государства. Итак, прежде всего скопления военной техники, боеприпасов и других материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, а затем направляются для обеспечения российских оккупационных войск", – проинформировал представитель разведки.

Также Скибицкий рассказал, что Черноморский флот россиян является одной из приоритетных целей Украины, так как враг использует "Калибры" водного базирования, фрегаты, разного размера корабли и подлодки для обстрела украинских мирных регионов.

"Поэтому это также одна из целей, которые необходимо уязвлять, чтобы поддерживать безопасность наших граждан, наших объектов и Украины в целом", - добавил Скибицкий.

На данный момент у Украины есть ракеты до РСЗО, которые могут поражать врага на расстоянии до 80км, чтобы поражать военные объекты в оккупированном Крыму нужные ракеты с дальностью пуска до 300км.