россияне обстреляли мирный район Покровска в Донецкой области

Сегодня, 16 июля, россияне обстреляли город Покровск в Донецкой области.

Мэр города Руслан Требушкин сообщил, что в результате российского удара погибли и ранены мирные жители, а также разрушены и повреждены многие дома.

"Идут ракетные удары по Покровской общине. Пострадали дома, разбит автомобиль. Есть жертвы, есть раненые среди мирного населения. Люди остались без домов, многие дома повреждены: выбило окна, двери, выдавливало все внутрь домов и наружу", - сказал Требушкин.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям добавила, что обстрел произошел в 14:30. Враг попал в прежнее здание Дворца культуры. В результате российской атаки вспыхнули два грузовика, а 16 окрестных частных домов были повреждены.