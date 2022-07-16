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россияне обстреляли мирный район Покровска в Донецкой области

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Есть погибшие и раненые

россияне обстреляли мирный район Покровска в Донецкой области

ДСНС

Новина українською

Сегодня, 16 июля, россияне обстреляли город Покровск в Донецкой области.

Мэр города Руслан Требушкин сообщил, что в результате российского удара погибли и ранены мирные жители, а также разрушены и повреждены многие дома.

"Идут ракетные удары по Покровской общине. Пострадали дома, разбит автомобиль. Есть жертвы, есть раненые среди мирного населения. Люди остались без домов, многие дома повреждены: выбило окна, двери, выдавливало все внутрь домов и наружу", - сказал Требушкин.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям добавила, что обстрел произошел в 14:30. Враг попал в прежнее здание Дворца культуры. В результате российской атаки вспыхнули два грузовика, а 16 окрестных частных домов были повреждены.

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В статье: война с Россией
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