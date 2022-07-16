В Германии могут притянуть депутатов за государственную измену из-за сливов деталей по Буче
Более 60 разных чиновников, которые присутствовали на закрытом заседании
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Немецкое издание Bild сообщает, что в Германии начали расследование из-за слива депутатами федерального правительства подробностей о преступлениях российских войск в Буче.
Речь идет об ужасающих фото, где зафиксированы украинцы, убитые россиянами во время оккупации Киевской области.
По информации издания представители Бундестага и разведки Германии обнародовали эти детали на закрытом заседании комитета государственной обороны.
"Они стали символом военных преступлений россии против мирного населения Украины: фотографии убитых, неделями лежавших на морозе на улицах города Бучи. Но, пожалуй, Федеральная разведывательная служба и федеральное правительство не хотели, чтобы общественность узнала подробности этого массового убийства. Говорят, что политики Бундестага протолкнули их через СМИ, чтобы они стали известны, сейчас по этому поводу прокуратура начала расследование – из-за возможной государственной измены!" – пишет Bild.
Федеральная прокуратура Германии уже прокомментировала данный процесс и заявление, что есть зафиксированные процедуры обращения от администрации Бундестага, над ними идет работа. К ответственности могут быть привлечены более 60 различных политиков, присутствовавших на этом закрытом заседании.
"Новые и старые депутаты должны понимать, что разглашение секретов – это не тривиальное правонарушение, и наказания, связанные с разглашением секретов, могут привести к реальным последствиям", – подытожила глава комитета обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
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