Генерал украинской армии рассказал, какой ультиматум Кремль выдвинул Украине
Только так в москве готовы садиться за стол переговоров
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский военный, бывший Глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал об ультиматуме, который москва выдвинула Киеву для того, чтобы сесть за стол переговоров.
"Путин хочет заявить о статусе-кво: о полностью контролируемых Донецкой и Луганской областях, о Южном коридоре, который он будет добивать и дальше и ставить условия мирных переговоров, но с учетом их условий. А ультиматум Путина такой: или в ближайшие полтора - два недели мы начинаем масштабное наступление на Донецк, усиливаем давление на Харьков и на юг или переговоры на наших условиях”, - заявил генерал Маломуж.
Добавим, что ранее украинские власти неоднократно подчеркивали, что не готовы говорить с русскими на языке ультиматумов.
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