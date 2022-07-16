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ВСУ отразили попытку россиян перерезать трассу Лисичанск-Бахмут

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Сообщил Сергей Гайдай

ВСУ отразили попытку россиян перерезать трассу Лисичанск-Бахмут

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай доложил о ситуации в регионе по состоянию на вечер 16 июля.

  • Белогоровка и Верхнекаменка продолжают держать оборону;
  • Украинские защитники отразили попытку россиян "перерезать" трассу Лисичанск-Бахмут. Враг хотел захватить "дорогу жизни", чтобы после перегруппировки начать штурмовать Бахмут;
  • Для поиска слабых мест в нашей обороне российские оккупанты отправляют ДРГ, которые с задачи не возвращаются. Так как и вражеские склады в глубоком тылу, диверсанты постоянно уничтожаются нашими войсками.

Также Сергей Гайдай добавил, что ведется партизанская работа в тылу врага.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Источник:
Сергій Гайдай

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