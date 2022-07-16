ВСУ отразили попытку россиян перерезать трассу Лисичанск-Бахмут
Сообщил Сергей Гайдай
Генштаб ЗСУ
Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай доложил о ситуации в регионе по состоянию на вечер 16 июля.
- Белогоровка и Верхнекаменка продолжают держать оборону;
- Украинские защитники отразили попытку россиян "перерезать" трассу Лисичанск-Бахмут. Враг хотел захватить "дорогу жизни", чтобы после перегруппировки начать штурмовать Бахмут;
- Для поиска слабых мест в нашей обороне российские оккупанты отправляют ДРГ, которые с задачи не возвращаются. Так как и вражеские склады в глубоком тылу, диверсанты постоянно уничтожаются нашими войсками.
Также Сергей Гайдай добавил, что ведется партизанская работа в тылу врага.
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Источник:Сергій Гайдай
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