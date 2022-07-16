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Байден договорился с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти. Это обрушит цены

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Также Саудовская Аравия откроет воздушное пространство для израильской авиации

Байден договорился с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти. Это обрушит цены

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент США Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию сумел договориться о нескольких стратегически важных решениях.

Как стало известно по итогам брифинга сторон, Саудовская Аравия по просьбе США увеличит добычу нефти с десяти до тринадцати миллионов баррелей в день и откроет воздушное пространство для авиации Израиля.

Это будет способствовать обвалу цены на нефть и сокращению дефицита.

В свою очередь, США уступят Саудовской Аравии спорный остров Тиран в Красном море.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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