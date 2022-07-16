Байден договорился с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти. Это обрушит цены

Президент США Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию сумел договориться о нескольких стратегически важных решениях.

Как стало известно по итогам брифинга сторон, Саудовская Аравия по просьбе США увеличит добычу нефти с десяти до тринадцати миллионов баррелей в день и откроет воздушное пространство для авиации Израиля.

Это будет способствовать обвалу цены на нефть и сокращению дефицита.

В свою очередь, США уступят Саудовской Аравии спорный остров Тиран в Красном море.