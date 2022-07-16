Зеленский: Мы выстоим и победим. Отвоюем свое и отстроим нормальную жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам сто сорок третьих суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

"В этот день 32 года назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Декларация восстановила традицию украинского государства, и именно на ее основе впоследствии был принят Акт провозглашения независимости Украины. И сегодня, когда наш народ воюет за независимость, мы – в своем праве у всех смыслах этого слова – исторически, политически, культурно и, что важно, юридически, в том числе и на этом основана уверенность нашего народа в победе.

Мы выстоим и победим. Отвоюем свое и отстроим нормальную жизнь. Мы сделаем это вместе – только это возможно. Это возможно только без взаимной борьбы. Это наша обязанность перед всеми поколениями нашего народа, которые боролись за свободу и суверенность для Украины", – рассказал президент.