  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Мы выстоим и победим. Отвоюем свое и отстроим нормальную жизнь
В тренде

Зеленский: Мы выстоим и победим. Отвоюем свое и отстроим нормальную жизнь

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Обращение президента по итогам дня

Зеленский: Мы выстоим и победим. Отвоюем свое и отстроим нормальную жизнь

president.gov.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам сто сорок третьих суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

"В этот день 32 года назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Декларация восстановила традицию украинского государства, и именно на ее основе впоследствии был принят Акт провозглашения независимости Украины. И сегодня, когда наш народ воюет за независимость, мы – в своем праве у всех смыслах этого слова – исторически, политически, культурно и, что важно, юридически, в том числе и на этом основана уверенность нашего народа в победе.

Мы выстоим и победим. Отвоюем свое и отстроим нормальную жизнь. Мы сделаем это вместе – только это возможно. Это возможно только без взаимной борьбы. Это наша обязанность перед всеми поколениями нашего народа, которые боролись за свободу и суверенность для Украины", – рассказал президент.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде