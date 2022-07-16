Все обстоятельства ракетного удара по Виннице установлены. Погибшие идентифицированы

Все тела погибших в результате ракетного удара оккупантов по Виннице идентифицированы, с воскресенья начнутся захоронения, а родственники погибших и пострадавших получат денежную компенсацию. Об этом в своем телеграмм-канале написал мэр Винницы Сергей Моргунов, а также подтвердил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов во время телемарафона.

По официальным данным, в больницах находятся 68 пострадавших, из них 14 – в тяжелом, еще 4 – в критическом состоянии.

Также известно, что местные власти готовят денежные компенсации для родственников погибших и раненых. Размер компенсации будет составлять от 25-ти до 50-ти тысяч гривен.