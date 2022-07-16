Зеленский опроверг информацию о сегодняшних вечерних массовых ракетных обстрелах
российский фейк для запугивания украинских людей
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о массовых ракетных обстрелах вечером 16 июля.
"Сегодняшний день показал, насколько важно, чтобы мы заботились об Украине и друг друга о том, что мы говорим и как переживаем это время. Сколько людей сегодня испугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине? После всего, что происходило в предыдущие недели. После Днепра, Винницы, Часового Яра...
Сколько нервов портится ежедневно тиражированием страшилок от российских пропагандистов и чиновников... Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя любому анонимному источнику... Это приобретает иногда просто нездоровые формы, когда социальными сетями и сайтами распространяются сознательные "вбросы" из россии , цель которых только одна – дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором.
Иногда информационное оружие может произвести больше, чем оружие обычное. Очевидно, что какими-либо ракетами и артиллерией россии не удастся сломить наше единство и сбить нас со своей дороги. И так же очевидно и то, что украинское единство не сломать ложью или запугиванием, фейками или теориями заговора. Мы выстоим и победим. Отвоюем свою и отстроим нормальную жизнь. Мы сделаем это вместе – только это возможно", - сказал Зеленский.
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