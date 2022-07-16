Зеленский опроверг информацию о сегодняшних вечерних массовых ракетных обстрелах

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о массовых ракетных обстрелах вечером 16 июля.

"Сегодняшний день показал, насколько важно, чтобы мы заботились об Украине и друг друга о том, что мы говорим и как переживаем это время. Сколько людей сегодня испугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине? После всего, что происходило в предыдущие недели. После Днепра, Винницы, Часового Яра...

Сколько нервов портится ежедневно тиражированием страшилок от российских пропагандистов и чиновников... Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя любому анонимному источнику... Это приобретает иногда просто нездоровые формы, когда социальными сетями и сайтами распространяются сознательные "вбросы" из россии , цель которых только одна – дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором.