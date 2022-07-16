Видеодайджест за 143-й день войны от Генштаба ВСУ
Слава Героям Украины!
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 143-й день российского вторжения.
Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А враг продолжает коварно наносить ракетные удары по мирным регионам Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Барселона объявила о подписании Роберта Левандовского
- Хави не пустили в США на предсезонное турне Барселоны. Тренер трижды бывал в Иране
- Львовские Карпаты подписали бывшего защитника Вереса
- Венгрия фактически признала, что готова ввести войска в Закарпатскую область
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти