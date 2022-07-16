Задержан экс-начальник СБУ в Крыму
В подозрении на государственную измену
Украинские правоохранительные органы задержали эксначальника управления Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича.
Подозреваемому инкриминируется государственная измена, а также несколько статей Уголовного кодекса Украины. Место задержания Кулинича не раскрывается.
В СБУ предоставили комментарий по этому поводу и напомнили, что расширение агентурной сетки является одной из главных задач ФСБ на территории Украины.
"Фигурантами таких дел были и сотрудники СБУ, что свидетельствует о тенденции к самоочищению Службы. Разоблачая такие ситуации, а не скрывая их, мы внедряем курс на построение современной и действенной спецслужбы, способной противодействовать сильному врагу, который наносит вред государственной безопасности Украины.
Непосредственно в рамках данного дела СБУ готова оказать максимальное содействие и всю необходимую информацию для дальнейшего расследования. Отдельно напомним: фигурант уголовного производства был уволен с должности в марте этого года.
Подчеркиваем: в СБУ работают тысячи честных и профессиональных патриотов, многие из которых сейчас защищают Украину на фронте с оружием в руках. Мы же продолжаем курс на очищение Службы", - приводит данный комментарий "Украинская правда".
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