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Зозуля: У кого паспорт россии – не имеет права пересекать границу своей вонючей страны

Общие новости
(2 голосов)

Как всегда твердая позиция Романа

Зозуля: У кого паспорт россии – не имеет права пересекать границу своей вонючей страны

Фото: Facebook

Новина українською

Украинский нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля прокомментировал санкции против российских спортсменов.

"У кого есть российский паспорт – он не имеет права пересекать границу своей вонючей страны. Все. А то санкции ввели, но они улетают в Турцию, а оттуда потом улетают в Европу и куда хотят. Санкции есть, но они их могут обходить.

А всех, у кого есть российский паспорт, нужно вернуть – из Канады, Америки, Германии, Англии, Испании. А то они там много говорят. Все пусть едут к себе домой и своему президенту и сидят там. Касается всех.

То, что спортсменов исключили из соревнований, даже не обсуждается. Я видел интервью Леоненко о том, что спортсмены не виноваты. Простите меня, а умершие виноваты? Виноваты наши дети? Женщины, которых изнасиловали? Люди, которые остались без домов? Российские спортсмены не виноваты? Но они п*****ы. Вот и все. Загнать всех, у кого есть российский паспорт в россию, и не выпускать. Только так", – рассказал Роман.

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В статье: Роман Зозуля война с Россией
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (2)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.07.2022 в 00:54
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+1
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
17.07.2022 в 00:23
Романе, це лайк. Не зважаючи що ви знаходитесь за межами нашої країни , зберігаєте здоровий глузд. Русне фак ! Тварі , горіть в аду
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+2
0

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