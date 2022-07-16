Зозуля: У кого паспорт россии – не имеет права пересекать границу своей вонючей страны

Украинский нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля прокомментировал санкции против российских спортсменов.

"У кого есть российский паспорт – он не имеет права пересекать границу своей вонючей страны. Все. А то санкции ввели, но они улетают в Турцию, а оттуда потом улетают в Европу и куда хотят. Санкции есть, но они их могут обходить.

А всех, у кого есть российский паспорт, нужно вернуть – из Канады, Америки, Германии, Англии, Испании. А то они там много говорят. Все пусть едут к себе домой и своему президенту и сидят там. Касается всех.

То, что спортсменов исключили из соревнований, даже не обсуждается. Я видел интервью Леоненко о том, что спортсмены не виноваты. Простите меня, а умершие виноваты? Виноваты наши дети? Женщины, которых изнасиловали? Люди, которые остались без домов? Российские спортсмены не виноваты? Но они п*****ы. Вот и все. Загнать всех, у кого есть российский паспорт в россию, и не выпускать. Только так", – рассказал Роман.