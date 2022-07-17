Арестович: В Херсонской области находится 12-15 тысяч российских военных
По словам советника ОП, ничто не сможет сдержать наступление ВСУ
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Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал о количестве российских войск на Херсонском направлении.
По словам Арестовича, в это регионе сосредоточено 12-15 тысяч живой силы врага. При этом советник ОП уточнил, что ни данное количество войск, ни минные поля россиян не помогут оккупантам сдержать будущее наступление Вооруженных Сил Украины.
"На Херсонском направлении мы полируем их артиллерией... Надо, чтобы полировали HIMARS все - топливо, командные пункты. А потом все те смешные бетонные вооружения, которые они привезли. Ну, люди просто станут с поднятыми руками, когда не будет топлива и боеприпасов", - рассказал Арестович.
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