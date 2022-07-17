Арестович: В Херсонской области находится 12-15 тысяч российских военных

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал о количестве российских войск на Херсонском направлении.

По словам Арестовича, в это регионе сосредоточено 12-15 тысяч живой силы врага. При этом советник ОП уточнил, что ни данное количество войск, ни минные поля россиян не помогут оккупантам сдержать будущее наступление Вооруженных Сил Украины.