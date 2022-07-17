ВСУ отразили штурм россиян на Славянском направлении

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 17 июля, сообщает, что российская армия на Славянском направлении вела штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, но успеха не имела.

"[Враг] пытался продвинуться в направлении Верхнекаменки. Получил решительный отпор, понес потери и отошел. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки", - говорится в сводке.

Кроме того, россияне из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григоровки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других.

На Бахмутском направлении россияне обстреливали украинские позиции и пытались провести разведку боем, но украинские воины грамотно отбили попытку.

Заметим, что в субботу, министр обороны РФ сергей шойгу дал команду наращивать военные действия в Украине по всем направлениям