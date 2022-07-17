Зозуля: Тимощук и Ордец не заслуживают называть себя украинцами и носить украинский паспорт

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал решение Анатолия Тимощука и Ивана Ордеца продолжать работать в россии, несмотря на полномасштабное вторжение россиян на территорию Украины:

“Они избрали свой путь. Даже не хочется о них говорить. Думаю, что после нашей победы у них нет возвращения в Украину. Они не заслуживают называть себя украинцами и носить паспорт. Пусть сидят там, где сейчас. Их только Бог накажет, или они все умрут как русский народ.

Говорят: “Давайте найдем где-нибудь в россии “хороших русских”. Для меня после всего этого нет хороших россиян. Все они причастны. Не хочется материться, но для меня они все подонки. Есть люди, которые говорят: “Да я против войны! То путин, то не я!”. А когда идут выборы, они идут на участки и ставят галочку у придурка.

Многие говорили: "Я живу в Испании уже 20 или 30 лет, при чем здесь я?" Но при этом. Когда идет голосование за президента, то у вас очереди в посольствах. И все голосуют за путина. А потом кричат, что мы не виноваты. Они все причастны.

Если бы наш президент сошел с ума и что-то такое натворил, то завтра у нас был бы Майдан. Янукович почувствовал это на себе. Мы бы все вышли и стояли бы до конца, потому что у нас такой характер. У нас есть Небесная Сотня. Нас убивали за нашу свободу, чтобы прогнать этот отброс туда к ним. Мы умирали и сейчас умираем за свою независимость. А у них такого нет: “Что мы сделаем? Мы выйдем, нас повяжут”, - ответил Зозуля.