Польский генерал: Мы с завистью смотрели на 1-ю танковую армию рф, а ВСУ быстро с ней разобрались
Гордость путина оказалась мифом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Польский генерал Вальдемар Скшипчак, командовавший Сухопутными войсками Польши в 2006-2009 годах, а также участвовавший в иракской кампании, в одном из комментариев выразил восхищение действиями Вооруженных Сил Украины. Особенно он подчеркнул, как украинским воинам удалось разбить так называемую «гордость путина»:
"Гордость путина – 1-я гвардейская танковая армия – элитные войска российской армии были разбиты на полях Украины. Это было что-то невероятное, потому что все мы – военные в НАТО – смотрели на эту 1-ю гвардейскую танковую армию с такой завистью, что она так прекрасна, боевая, идеально оборудованная, современная, натренированная армия. Оказалось, что это только миф. Вы очень быстро в первые недели войны разобрались с той гордостью путина", сказал генерал Скшипчак.
Заметим, что 1-я танковая армия после полномасштабного вторжения наступала на Харьковском направлении.
Напомним, что россияне пытались «захватить Киев за три дня», но продвижение их армии было остановлено в городах-спутниках украинской столицы, а в конце марта враг бежал из Киевской, Черниговской и Сумской областей. При этом свое отступление россияне назвали жестом доброй воли, чтобы способствовать переговорам, которые на тот момент проходили в Стамбуле. Однако после того, как открылись зверства, совершенные в Буче, Ирпене, Мощуне и других городах и селах, Киев свернул переговорный процесс, а Запад существенно усилил военную помощь.
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