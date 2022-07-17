Глава Сейма Польши: Украинцы борются не только за свою свободу, но и за нас
Мы не останемся без поддержки
polskieradio
Украинцы отстаивают не только свою свободу – они борются за свободу всей Европы и всего демократического мира. Об этом заявила маршалок Сейма Польши Эльжбета Витек.
"Украинцы борются не только за свою свободу, но они борются также за нас, поляков, за граждан стран Балтии, они борются за свободу всей Европы и всего демократического мира.
Поляки показали большое сердце, большую эмпатию, они открыли собственные дома. Поляки хорошо знают, что такое потеря независимости, борьба за свободу и чем за нее платят. Поэтому мы с большим пониманием отнеслись к несчастью, которое постигло украинцев, - отметила спикер Сейма.
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