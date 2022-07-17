Мудрик: Неприятно разговаривать на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей
Это его принцип
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал свою позицию перейти в разговоре на украинский язык:
“Это больше такая принципиальная позиция.
Потому что как-то даже внутри неприятно, когда ты говоришь на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей”, - сказал Мудрик.
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
17.07.2022 в 10:08
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