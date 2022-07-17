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Мудрик: Неприятно разговаривать на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей

Общие новости
(5 голосов)

Это его принцип

Мудрик: Неприятно разговаривать на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал свою позицию перейти в разговоре на украинский язык:

“Это больше такая принципиальная позиция.

Потому что как-то даже внутри неприятно, когда ты говоришь на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей”, - сказал Мудрик.

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В статье: война с Россией Михаил Мудрик
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(5 голосов)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
17.07.2022 в 10:08
Так треба поважати свою країну і один з її символів МОВУ! Тим більш зважаючи скільки репресій витримав наш народ, щоб її зберегти!
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