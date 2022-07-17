Три десятка техники. Генштаб опубликовал потери россиян за 16 июля
И более чем полторы сотни оккупантов
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 17 июля.
За субботу, 16 июля, украинская армия ликвидировала около 160 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 38300 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1684 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3879 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 846 (+0) ед,
- РСЗО - 248 (+1) ед,
- средства ПВО - 110 (+1) ед,
- самолетов – 220 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),
- крылатые ракеты - 166 (+4),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2746 (+11) ед,
- специальная техника – 68 (+0).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.
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