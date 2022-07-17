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Три десятка техники. Генштаб опубликовал потери россиян за 16 июля

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И более чем полторы сотни оккупантов

Три десятка техники. Генштаб опубликовал потери россиян за 16 июля

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 17 июля.

За субботу, 16 июля, украинская армия ликвидировала около 160 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 38300 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1684 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3879 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 846 (+0) ед,
  • РСЗО - 248 (+1) ед,
  • средства ПВО - 110 (+1) ед,
  • самолетов – 220 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),
  • крылатые ракеты - 166 (+4),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2746 (+11) ед,
  • специальная техника – 68 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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