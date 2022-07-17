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Производитель экипировки сборной Украины представил форму для двух российских клубов

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(1 голосов)

Готовится сотрудничество еще с одной командой

Производитель экипировки сборной Украины представил форму для двух российских клубов

ФК ЦСКА/Автор невідомий

Новина українською

Производитель спортивной экипировки Joma презентовал новую форму для российских клубов "ЦСКА" и "Ахмат". Вместе с этим, бренд является техническим спонсором Национальной сборной Украины еще с 2017 года.

Как можно увидеть, бренды иностранной одежды все еще не вывели свой бизнес из россии. В прошлом сезоне российские клубы использовали продукцию Nike, Adidas, Puma, Joma, Jako, Macron. На данный момент только американский Nike полностью вышел из российского рынка.

Известно, что в предыдущем чемпионате Joma работала только с "ЦСКА". Теперь бренд будет также сотрудничать с "Ахматом" дон-дона кадырова. Кроме того, после ухода Nike испанцы ведут переговоры о сотрудничестве и с Зенитом.

Производитель экипировки сборной Украины представил форму для двух российских клубов - изображение 1

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В статье: ЦСКА (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) Ахмат (Грозный) война с Россией Joma
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Источник:
Сайт ЦСКА

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Комментарии (2)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.07.2022 в 12:50
Треба розривати контракт з цими ушльопками.Повинні попрацювати юристи УАФ.
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+2
0
Niva Vinnitsa
17.07.2022 в 12:05
Там де баблішко ні друзів ні моралі ;)
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+3
0

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