Производитель экипировки сборной Украины представил форму для двух российских клубов
Готовится сотрудничество еще с одной командой
ФК ЦСКА/Автор невідомий
Производитель спортивной экипировки Joma презентовал новую форму для российских клубов "ЦСКА" и "Ахмат". Вместе с этим, бренд является техническим спонсором Национальной сборной Украины еще с 2017 года.
Как можно увидеть, бренды иностранной одежды все еще не вывели свой бизнес из россии. В прошлом сезоне российские клубы использовали продукцию Nike, Adidas, Puma, Joma, Jako, Macron. На данный момент только американский Nike полностью вышел из российского рынка.
Известно, что в предыдущем чемпионате Joma работала только с "ЦСКА". Теперь бренд будет также сотрудничать с "Ахматом" дон-дона кадырова. Кроме того, после ухода Nike испанцы ведут переговоры о сотрудничестве и с Зенитом.
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