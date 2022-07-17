Производитель экипировки сборной Украины представил форму для двух российских клубов

Производитель спортивной экипировки Joma презентовал новую форму для российских клубов "ЦСКА" и "Ахмат". Вместе с этим, бренд является техническим спонсором Национальной сборной Украины еще с 2017 года.

Как можно увидеть, бренды иностранной одежды все еще не вывели свой бизнес из россии. В прошлом сезоне российские клубы использовали продукцию Nike, Adidas, Puma, Joma, Jako, Macron. На данный момент только американский Nike полностью вышел из российского рынка.

Известно, что в предыдущем чемпионате Joma работала только с "ЦСКА". Теперь бренд будет также сотрудничать с "Ахматом" дон-дона кадырова. Кроме того, после ухода Nike испанцы ведут переговоры о сотрудничестве и с Зенитом.