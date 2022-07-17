Гайдай: Два села в Луганской области остаются подконтрольными Правительству Украины

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал состояние событий в области по состоянию на утро 17 июля:

“Есть населенные пункты, откуда россиян уже выбивали по несколько раз – они не останавливаются и несут потери.

За вчера врагом нанесены два авиаудара, по населенным пунктам попали четыре ракеты.

Кроме того, зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четырежды территория была обстреляна минометами.

Два села в Луганской области остаются подконтрольными Правительству Украины.

Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганщины. Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут. Одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отбрасывали врага на предыдущие позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и терпит очередные потери.

В частности, 16 июля россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава”, - заявил Гайдай.