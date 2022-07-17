Гайдай: Два села в Луганской области остаются подконтрольными Правительству Украины
Пока захвачена не вся область
Телеграм Сергія Гайдая
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал состояние событий в области по состоянию на утро 17 июля:
“Есть населенные пункты, откуда россиян уже выбивали по несколько раз – они не останавливаются и несут потери.
За вчера врагом нанесены два авиаудара, по населенным пунктам попали четыре ракеты.
Кроме того, зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четырежды территория была обстреляна минометами.
Два села в Луганской области остаются подконтрольными Правительству Украины.
Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганщины. Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут. Одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отбрасывали врага на предыдущие позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и терпит очередные потери.
В частности, 16 июля россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава”, - заявил Гайдай.
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