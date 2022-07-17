На Херсонщине россияне размещают боевые позиции вблизи домов местных жителей
Таким образом оккупанты пытаются "спрятаться"
фото из свободных источников
На Херсонщине российские захватчики пытаются защититься от ударов украинской армии, перемещаясь туда, где будут окружены мирными жителями. Об этом сообщает первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Крайние успехи ЗСУ на Херсонщине, особенно серия уничтоженных военных складов, мест компактного размещения личного состава, штабов, центров накопления и ремонта техники, вынудили орков заняться сменой дислокации. Часть захваченных ранее помещений, в том числе учебных заведений, орки "добровольно" оставляют, переезжая в более безопасные, по их мнению. Причем основной критерий безопасности для них - это как можно большее количество наших людей, живущих как можно ближе.
Мне сложно понять, что это - злоба на то, что кто-то может жить гораздо лучше, чем они, или же реакция на то, что Херсонщина отказалась покориться и активно отвергает попытки насаждения русского мира? Сейчас это не так важно. Важно то, что сегодня на Херсонщине остается примерно полмиллиона заложников, которых нужно освобождать", - сказал Соболевский.
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