Командующий авиацией Великобритании: Мы готовы к войне с россией

Командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании Майк Уигстон заявил, что его подопечные готовы к войне с россией. Если россия будет угрожать Лондону или его союзникам, то британские пилоты готовы вступить в войну против агрессора:

“Для меня нет сомнения, что россия – это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто посмотрите на ее действия не только в Украине, но и в Грузии. Мы должны быть готовы к этому и тому, что, на мой взгляд, является наиболее важным уроком для европейской безопасности, который следует из этого вторжения (в Украину)

Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовы именно к этой четкой и имеющейся угрозе. Мы, конечно, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно сдерживания, но если наступит день, когда россия совершит агрессию против государства НАТО, мы будем готовы”, - сказал Вигстон.