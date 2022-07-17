Командующий авиацией Великобритании: Мы готовы к войне с россией
Опасность ближе, чем кажется
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Командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании Майк Уигстон заявил, что его подопечные готовы к войне с россией. Если россия будет угрожать Лондону или его союзникам, то британские пилоты готовы вступить в войну против агрессора:
“Для меня нет сомнения, что россия – это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто посмотрите на ее действия не только в Украине, но и в Грузии. Мы должны быть готовы к этому и тому, что, на мой взгляд, является наиболее важным уроком для европейской безопасности, который следует из этого вторжения (в Украину)
Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовы именно к этой четкой и имеющейся угрозе. Мы, конечно, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно сдерживания, но если наступит день, когда россия совершит агрессию против государства НАТО, мы будем готовы”, - сказал Вигстон.
Чиновник отметил, что его подопечные проводят ежедневные тренировки по отточке мастерства, благодаря которым у британских воздушных сил будет преимущество в потенциальных ближних боях.
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