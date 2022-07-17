Командующий армией Великобритании: россия потеряла 50 000 солдат

Начальник штаба оборонного ведомства ВС Великобритании Тони Радакин оценил потери российской армии в войне против Украины.

"У Украины есть четкий план восстановить территориальную целостность, потому что они видят россию, у которой не получается, россию, которая, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей сухопутной боеспособности.

Это означает 50 000 российских солдат, погибших или получивших ранения в этом конфликте, почти 1700 уничтоженных российских танков, почти 4000 боевых бронированных машин", - заявил Радакин.