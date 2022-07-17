россияне продолжают обстреливать приграничья Сумской и Черниговской областей
Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома
Державна прикордонна служба України
Государственная пограничная служба Украины сообщает, что российские оккупанты продолжат обстреливать границы Сумской и Черниговской областей.
Вчера, 16 июля враг наносил ракетные удары с самолета и производил огненное поражение с применением ствольной артиллерии, РСЗО, минометов и стрелкового оружия. Под вражеским огнем оказались Великописаревская, Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская, Эсманская и Середино-Будская общины Сумщины и Сновская община Черниговщины.
Ракетный удар 4 ракетами нанес вражеский самолет по территории Эсманской общины утром 16 июля. В дальнейшем, в течение двух часов, враг наносил удары по окрестностям населенного пункта этой же общины из РСЗО и ствольной артиллерии. Зафиксировано более 40 взрывов. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.
В первой половине дня под артиллерийским обстрелом оказались несколько населенных пунктов Белопольского общества. Всего, в двух случаях, прилетело около полутора десятков снарядов.
Позже враг в двух случаях произвел обстрел из 120-мм минометов территории Белопольской и Великописаревской общин – 6 и 4 прилетов соответственно, и 10 прилетов из 82-мм минометов по территории Краснопольской общины.
14 снарядов РСЗО разорвалось на территории Новослободской общины.
Шалыгинскую общину в течение дня россия обстреливала трижды с применением САУ, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Середино-Будской общины враг вел огонь дважды, применял 120 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и АГС.
Ближе к вечеру по территории Хотинской общины оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
Сновское общество на Черниговщине враг обстреливал из ствольной артиллерии, зафиксировано 12 взрывов.
Кроме этого, на территории Белопольской и Великописаревской общин противник с применением самолета-разведчика проводил воздушную разведку.
Популярное сейчас
- Производитель экипировки сборной Украины представил форму для двух российских клубов
- Румыны, словенцы и когда-то грозные греки. Количество потенциальных соперников Зари в ЛК сократилось до пяти
- Мудрик: Неприятно разговаривать на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей
- Известно, как Иран ответил Кремлю о просьбе продать БПЛА для войны в Украине
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО