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ГУР МО: В россии расширяются масштабы военной подготовки детей

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Также не прекращается практика незаконного усыновления детей из Донбасса

ГУР МО: В россии расширяются масштабы военной подготовки детей

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Главное управление разведки МО Украины сообщает, что в России увеличиваются масштабы военной подготовки для детей.

В белгороде и белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юноармейских классов. Также в российском белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для желающих служить в армии, однако не имеющего соответствующего опыта. Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с ВС рф.

Приближение зоны боевых действий к границе белгородской области вынуждает местные власти переносить ряд объектов, связанных с войной, в глубину российской территории. В частности, так называемый "пункт приема беженцев", а по сути – насильственно перемещенных лиц, передислоцированный из района вблизи поселка Нехотеевка в СМТ Октябрьский.

Логистика приёма людей остается без изменений: после оформления "беженцы" направляются в помещение спортивного комплекса "Вираж" (крытый картодром). С начала войны через пункт прошли 6,5 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. детей.

Одновременно не прекращается практика незаконного усыновления детей из Донбасса русскими семьями. 14 июля губернатор московской области воробьев анонсировал завершение процедуры "передачи 9 детей из "ДНР" под опеку семьям из подмосковья".

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В статье: война с Россией
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