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ВСУ начали учения по управлению Gepard в Германии

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Наши защитники осваивают немецкие самоходные зенитные установки

ВСУ начали учения по управлению Gepard в Германии

RND

Новина українською

Немецкое издание RND сообщает, что на полигонах Германии начались учения с участием военнослужащих украинской армии.

Воины Вооруженных Сил Украины проходят тренировки по управлению самоходными зенитными установками Gepard.

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Тренировки проходят на полигонах вооруженных сил Германии в Шлезвиге-Гольштейне.

По информации источника, на учениях сейчас находится как минимум 100 украинских военных.

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В статье: война с Россией
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Источник:
RND

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