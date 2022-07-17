ВСУ начали учения по управлению Gepard в Германии
Наши защитники осваивают немецкие самоходные зенитные установки
RND
Немецкое издание RND сообщает, что на полигонах Германии начались учения с участием военнослужащих украинской армии.
Воины Вооруженных Сил Украины проходят тренировки по управлению самоходными зенитными установками Gepard.
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Тренировки проходят на полигонах вооруженных сил Германии в Шлезвиге-Гольштейне.
По информации источника, на учениях сейчас находится как минимум 100 украинских военных.
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Источник:RND
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