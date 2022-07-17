ВСУ начали учения по управлению Gepard в Германии

Немецкое издание RND сообщает, что на полигонах Германии начались учения с участием военнослужащих украинской армии.

Воины Вооруженных Сил Украины проходят тренировки по управлению самоходными зенитными установками Gepard.

Читайте также В Германии могут притянуть депутатов за государственную измену из-за сливов деталей по Буче

Тренировки проходят на полигонах вооруженных сил Германии в Шлезвиге-Гольштейне.

По информации источника, на учениях сейчас находится как минимум 100 украинских военных.